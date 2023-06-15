Ünlü isimlerin bayramda alacakları sahne ücretleri dudak uçuklattı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Birçok ünlünün programı artık belli oldu. Bayram tarifelerini ikiye katlayan şarkıcılar konserden konsere koşacak. İşte bayram ücretleri... (Posta)
Bülent Ersoy: Antalya ve Çeşme (3 Milyon)
Hadise: Kıbrıs-Antalya-Batum- Bergama (10 milyon)
Aşkın Nur Yengi: Kıbrıs-Çeşme (2 milyon)
Rober Hatemo: Antalya (4 gün)(2 milyon)
Gülben Ergen: Batum (1 milyon)
Alişan: Kıbrıs-Bodrum (2 milyon)
Aleyna Tilki: Bodrum (1 milyon)
Edis: Kıbrıs-Çeşme- Alanya (5 milyon)
Gülşen: Antalya-Kıbrıs-Alaçatı (7 milyon)
Yıldız Tilbe: Çeşme ve Kıbrıs (4,5 milyon)
Ajda Pekkan: Bodrum (3 Milyon)
Ebru Gündeş: Kıbrıs-Antalya (5,5 milyon)
Sibel Can: Antalya-Kıbrıs: (5,5 milyon)
Derya Bedavacı: Bodrum-Kıbrıs- Adana-İzmir-Çeşme (2 milyon 700 Bin)
Simge: Kıbrıs- (700 Bin)
Candan Erçetin: Kıbrıs (1,5 milyon)
Melek Mosso: Kıbrıs (800 Bin TL)
Özcan Deniz: Kıbrıs-Çeşme (2,5 milyon)
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