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Ünlü isimlerin bayramda alacakları sahne ücretleri dudak uçuklattı

Ünlüler bayramda verecekleri konserler için tarifelerini ikiye katladı. İşte bayram ücretleri...

Ünlü isimlerin bayramda alacakları sahne ücretleri dudak uçuklattı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Birçok ünlünün programı artık belli oldu. Bayram tarifelerini ikiye katlayan şarkıcılar konserden konsere koşacak. İşte bayram ücretleri... (Posta)

 

Bülent Ersoy: Antalya ve Çeşme (3 Milyon)

Hadise: Kıbrıs-Antalya-Batum- Bergama (10 milyon)

Ünlü isimlerin bayramda alacakları sahne ücretleri dudak uçuklattı

Aşkın Nur Yengi: Kıbrıs-Çeşme (2 milyon)

Rober Hatemo: Antalya (4 gün)(2 milyon)

Gülben Ergen: Batum (1 milyon)

Alişan: Kıbrıs-Bodrum (2 milyon)

Aleyna Tilki: Bodrum (1 milyon)

Edis: Kıbrıs-Çeşme- Alanya (5 milyon)

Gülşen: Antalya-Kıbrıs-Alaçatı (7 milyon)

Yıldız Tilbe: Çeşme ve Kıbrıs (4,5 milyon)

Ajda Pekkan: Bodrum (3 Milyon)

Ünlü isimlerin bayramda alacakları sahne ücretleri dudak uçuklattı

Ebru Gündeş: Kıbrıs-Antalya (5,5 milyon)

Sibel Can: Antalya-Kıbrıs: (5,5 milyon)

Derya Bedavacı: Bodrum-Kıbrıs- Adana-İzmir-Çeşme (2 milyon 700 Bin)

Simge: Kıbrıs- (700 Bin)

Ünlü isimlerin bayramda alacakları sahne ücretleri dudak uçuklattı

Candan Erçetin: Kıbrıs (1,5 milyon)

Melek Mosso: Kıbrıs (800 Bin TL)

Özcan Deniz: Kıbrıs-Çeşme (2,5 milyon)

Ünlü isimlerin bayramda alacakları sahne ücretleri dudak uçuklattı

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