Ünlü isimlerden açılışa yoğun ilgi  

Yapılan görkemli açılışa katılan isimler arasında Nihat Odabaşı, Derya Tasbaşı, Sema Aydemir, Ercan Örs, Cansu Duman ve Barış Murat Yağcı vardı.

Mekan sahibi Altan Kavas, hem davetlileri hem de yurt dışından gelen misafirleri ile tek tek selamlayarak ilgilendi.

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