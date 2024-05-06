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Ünlü isimlerden açılışa yoğun ilgi  

Medikal estetik ve plastik cerrahi üzerine hizmet veren MediAlkent Clinic, 5 şubesinin açılışını önceki gün Nişantaşı’nda ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirdi. 

Ünlü isimlerden açılışa yoğun ilgi  

 Yapılan görkemli açılışa katılan isimler arasında Nihat Odabaşı, Derya Tasbaşı, Sema Aydemir, Ercan Örs, Cansu Duman ve Barış Murat Yağcı vardı.

Ünlü isimlerden açılışa yoğun ilgi  

Mekan sahibi Altan Kavas, hem davetlileri hem de yurt dışından gelen misafirleri ile tek tek selamlayarak ilgilendi. 

Ünlü isimlerden açılışa yoğun ilgi  

 

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