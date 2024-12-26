Ünlü isimler sezonun güneş gözlüğü trendlerini keşfetti

Davete Aslıhan Doğan Turan, Pelin Akil, Hande Tokmak, Bestemsu Özdemir, Gizem Hatipoğlu, Cemre Solmaz ve Rüya Büyüktetik gibi ünlü isimler katıldı.

Buse Terim’in modetatörlüğünde sezonun güneş gözlüğü trendleri hakkında davetlilere bilgiler verilirken, misafirler modayı ve işlevselliği bir araya getiren dünyaca ünlü markaların en yeni koleksiyonlarını keşfetti.

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