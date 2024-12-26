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Ünlü isimler sezonun güneş gözlüğü trendlerini keşfetti

Yeni yıl yaklaşırken her tarza uygun ve en havalı güneş gözlüklerinin moda severlerle buluşma noktası Sunglass Hut ve Buse Terim’in ev sahipliğinde gerçekleşen keyifli bir sabah buluşmasında davetlilerini ağırladı.

Ünlü isimler sezonun güneş gözlüğü trendlerini keşfetti

Davete Aslıhan Doğan Turan, Pelin Akil, Hande Tokmak, Bestemsu Özdemir, Gizem Hatipoğlu, Cemre Solmaz ve Rüya Büyüktetik gibi ünlü isimler katıldı. Ünlü isimler sezonun güneş gözlüğü trendlerini keşfetti

Buse Terim’in modetatörlüğünde sezonun güneş gözlüğü trendleri hakkında davetlilere bilgiler verilirken, misafirler modayı ve işlevselliği bir araya getiren dünyaca ünlü markaların en yeni koleksiyonlarını keşfetti.

Ünlü isimler sezonun güneş gözlüğü trendlerini keşfetti

Ünlü isimler sezonun güneş gözlüğü trendlerini keşfetti

 

 

 

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