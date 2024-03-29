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Ünlü isimler Magazin Gazetecileri Derneği'nin iftarına katıldı

Ünlü isimler Magazin Gazetecileri Derneği'nin iftarına katıldı. İşte detaylar...

Ünlü isimler Magazin Gazetecileri Derneği'nin iftarına katıldı

Bekir Aksoy, Ahmet Selçuk İlkan, Wilma Elles, Ümit Karan, Çetin Altay, Gurur Aydoğan, Boğaç Aksoy ve İsmail Özkan gibi isimler, Magazin Gazetecileri Derneği'nin Etiler'deki Hatay Medeniyetler Sofrası'nda düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Mekanın sahibi İsmail Özdemir hem ünlü isimlerle hem de gazetecilerle tek tek ilgilendi.

Ünlü isimler Magazin Gazetecileri Derneği'nin iftarına katıldı
HAZIMSIZLIK VE DOYMAMIŞLIK OLARAK GÖRÜYORUM
'İnci Taneleri' dizisine dahil olan Bekir Aksy, "Yılmaz Erdoğan ile eski dostluğumuz var. Projeye konuk oyuncu olarak girdim. Yönetmenimizle daha önce 'Doktorlar' dizisinde çalışmıştım. Onun dışında eşimle bayram için bir kanala program yapacağız. Eğlence programı... Konuklarımız olacak" dedi. Bazı sanatçıların magazincileri sevmemesine oyuncu, "Onları hazımsızlık ve doymamışlık olarak görüyorum. Aslında en çok ihtiyaç duyduğu şey haber ve magazin. Herhalde onun kaprisiyle yaşıyorlar. Fazla ilgi belki kendilerinin hak ettiğini dışında bir şey olduğu için ondan rahatsız olabiliyorlar" diye konuştu.

Ünlü isimler Magazin Gazetecileri Derneği'nin iftarına katıldı

HAYRANLARINA MÜJDE
Çetin Altay, iki çocuğuyla katıldı. Oyuncu, "Bir yandan iş güç bir yandan çocukları büyütüyoruz. Kendimiz bir şey yapmak istiyoruz o yüzden dışarıdan bir şey kabul etmedim. Komedi filmi var, televizyona bir şey yapacağız" dedi.

YAPIMCI OLDU
Projelerinden bahseden İsmail Özkan, "Yansın İstanbul' şarkımız sevildi. Bayram sonrası güzel bir Ankara türküsüyle çıkacağım sevenlerimin karşısına..." dedi. Gurur Aydoğan, "En son oynadığım dizi bitti. Yapımcılık yaptığım bir iş var. Kültür Bakanlığı destekli bir film. İsmi 'Varlık'... Erzurum ve İstanbul'da çektik. Bağımsız bir film. Güzel bir iş oldu. Sinema ve festivallere gideceğiz" diye konuştu.

Ünlü isimler Magazin Gazetecileri Derneği'nin iftarına katıldı

BOMBA GİBİYİM
Kanseri atlatan Boğaç Aksoy, "Bomba gibiyim. Kendime geldim. İki sene sonra tekrardan sektöre giriş yaptım. Oyunculuğu bırakmadım. Bayramdan sonra bir sinema filmiyle dönüyorum" şeklinde konuştu.

Ünlü isimler Magazin Gazetecileri Derneği'nin iftarına katıldı
EN GÜZEL ŞEHİR İSTANBUL
Wilma Elles, iftara ikizleri Milat ve Melodi, altı aylık kızı Tiara Manolya ve eşi Mehmet Şah Çelik ile katıldı. Oyuncu, "Bütün şehirleri geziyorum. Türkiye çok mükemmel bir ülke... Birçok ülkeye gittim artık macera istiyorum. Değişik değişik tecrübe arıyorum. Sadece Avustralya'ya gitmedim onun dışında tüm kıtalara gittim. 50 ülke dolaştım. En rahat ve güzel şehir İstanbul" dedi. Eskişehir'de film çektiğini belirten Elles, "Aile komedisi... Eğlenceli. Güzel bir karakteri oynuyorum" diye konuştu.

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