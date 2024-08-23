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Ünlü isimler güzellerle bir araya geldiler! Lüks gemiyle denize açıldılar

Bu yıl ilk kez düzenlenen Miss Cruise Güzellik Yarışması için kraliçe adayları cruise gemisine binerek denize açıldılar. Miray Cruises ev sahipliğinde düzenlenen yarışma Yunan Adaları turu yapan “Gemini” adlı cruise gemisinde yapılıyor. Vizyon Production tescilli yarışması olan yarışmaya 12 kraliçe adayı katılırken jüride ise ünlü isimler yer alıyor. Güzellere destek olmak ve moral vermek için ünlü isimler kraliçe adayları ile bir araya gelerek fotoğraflar çektirip sohbet ettiler. Salih Güney kendisi için özel olarak dikilen kaptan kostümü ile dikkat çekti.

Ünlü isimler güzellerle bir araya geldiler! Lüks gemiyle denize açıldılar

Miss Cruise Yarışması’nın kraliçe adayları güzeller önceki gün Çeşme Limanı’ndan kalkan ve Yunan adaları turu yapan Miray Cruises’a ait lüks cruise gemisiyle denize açıldılar. Miray Cruise’nin ev sahipliği yaptığı yarışmaya başvurular arasından seçilen on iki aday güzel katılıyor.

Ünlü isimler güzellerle bir araya geldiler! Lüks gemiyle denize açıldılar

İlk kez bir cruise gemisinde düzenlenecek olan güzellik yarışmasına katılan kraliçe adayları Atilla Kaplakarslan’ın koreografileri ve Arif Işık’ın sanat yönetmenliğinde final gecesi için çalışmalara başladılar. Yoğun bir tempoda finale hazırlanan güzellere ilk günlerinde yarışmanın jüri üyesi olan ünlü isimler moral vermek destek olmak için bir araya geldiler. Yılmaz Morgül’ün sahne alacağı final gecesini de içeren lüks gemi turunda güzeller Atina, Santorini ve Mikonos adasında gezme fırsatı da bulacaklar.

Ünlü isimler güzellerle bir araya geldiler! Lüks gemiyle denize açıldılar

Jüri başkanı ünlü aktör Salih Güney güzellerle selfie çekerken diğer jüri üyeleri de adaylarla tek tek ilgilendiler.

Ünlü isimler güzellerle bir araya geldiler! Lüks gemiyle denize açıldılar

Yarışmanın final gecesinde finalistler Lapieno Mayo ve Gökkuşağı Tekstil’in kreasyonlarını sergilerken jüri koltuğunda usta Aktör Salih Güney (jüri başkanı), Vedat Uğurlu (Miray Cruises Yön.Kur.Bşk.), Hakim Seval Karataş, Volkan Severcan, Menekşe Kankavi (iş insanı), Gül Erda, Av.Kasım Aksoy, gazeteci Nurcan Sabur, Yılmaz Morgül, Tuğba Özay, gemi kaptanı Charlios Petridis, Ece Gürsel, Alp Pehlivan, Dt. Mehmet Özel, Yakup Turan (Gökkuşağı Tekstil) ve Fuat Güven (Vice President Hotel Operations) oturacaklar. Dereceye giren Güzeller Miray Cruises tarafından tatil ile ödüllendirecekler.

Ünlü isimler güzellerle bir araya geldiler! Lüks gemiyle denize açıldılar

SALİH GÜNEY İÇİN KAPTAN KIYAFETİ DİKİLDİ 

Yarışmada jüri başkanı olarak görev alan usta aktör Salih Güney’e özel olarak sürpriz olarak kaptan kıyafeti dikildi. Ünlü sanatçı bu sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu dile getirerek “Oyunculuk hayatımda sadece bir kere gemi kaptanı oldum ve kaptan kıyafeti giydim. Gemi kaptanlığını çok severim imrenirim. Bugün bu dileğim bir kez daha yerine geldi. Gemi kaptanı olmasam da jüriye kaptanlık yapacağım” dedi.

 

 

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