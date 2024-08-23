Ünlü isimler güzellerle bir araya geldiler! Lüks gemiyle denize açıldılar

Miss Cruise Yarışması’nın kraliçe adayları güzeller önceki gün Çeşme Limanı’ndan kalkan ve Yunan adaları turu yapan Miray Cruises’a ait lüks cruise gemisiyle denize açıldılar. Miray Cruise’nin ev sahipliği yaptığı yarışmaya başvurular arasından seçilen on iki aday güzel katılıyor.

İlk kez bir cruise gemisinde düzenlenecek olan güzellik yarışmasına katılan kraliçe adayları Atilla Kaplakarslan’ın koreografileri ve Arif Işık’ın sanat yönetmenliğinde final gecesi için çalışmalara başladılar. Yoğun bir tempoda finale hazırlanan güzellere ilk günlerinde yarışmanın jüri üyesi olan ünlü isimler moral vermek destek olmak için bir araya geldiler. Yılmaz Morgül’ün sahne alacağı final gecesini de içeren lüks gemi turunda güzeller Atina, Santorini ve Mikonos adasında gezme fırsatı da bulacaklar.

Jüri başkanı ünlü aktör Salih Güney güzellerle selfie çekerken diğer jüri üyeleri de adaylarla tek tek ilgilendiler.

Yarışmanın final gecesinde finalistler Lapieno Mayo ve Gökkuşağı Tekstil’in kreasyonlarını sergilerken jüri koltuğunda usta Aktör Salih Güney (jüri başkanı), Vedat Uğurlu (Miray Cruises Yön.Kur.Bşk.), Hakim Seval Karataş, Volkan Severcan, Menekşe Kankavi (iş insanı), Gül Erda, Av.Kasım Aksoy, gazeteci Nurcan Sabur, Yılmaz Morgül, Tuğba Özay, gemi kaptanı Charlios Petridis, Ece Gürsel, Alp Pehlivan, Dt. Mehmet Özel, Yakup Turan (Gökkuşağı Tekstil) ve Fuat Güven (Vice President Hotel Operations) oturacaklar. Dereceye giren Güzeller Miray Cruises tarafından tatil ile ödüllendirecekler.

SALİH GÜNEY İÇİN KAPTAN KIYAFETİ DİKİLDİ

Yarışmada jüri başkanı olarak görev alan usta aktör Salih Güney’e özel olarak sürpriz olarak kaptan kıyafeti dikildi. Ünlü sanatçı bu sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu dile getirerek “Oyunculuk hayatımda sadece bir kere gemi kaptanı oldum ve kaptan kıyafeti giydim. Gemi kaptanlığını çok severim imrenirim. Bugün bu dileğim bir kez daha yerine geldi. Gemi kaptanı olmasam da jüriye kaptanlık yapacağım” dedi.

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