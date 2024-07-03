  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü isimler Deren Talu ile Yüsra Geyik bikini piştisi oldu!

Ünlü isimler Deren Talu ile Yüsra Geyik bikini piştisi oldu! İşte detaylar...

Ünlü isimler Deren Talu ile Yüsra Geyik bikini piştisi oldu!

Ünlü isimler Deren Talu ile Yüsra Geyik bikini piştisi oldu! İşte detaylar...

 

Ünlü isimler Deren Talu ile Yüsra Geyik bikini piştisi oldu!
Ünlü isimlerin Ege sahilinden fotoğrafları gelmeye devam ediyor.

Ünlü isimler Deren Talu ile Yüsra Geyik bikini piştisi oldu!

(Deren Talu)


Sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplayan ünlü isimler, piştileriyle de gündeme geliyor.

Ünlü isimler Deren Talu ile Yüsra Geyik bikini piştisi oldu!

(Yüsra Geyik)


'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu' dizisinde yer alan Yüsra Geyik ile Deren Talu, bikini piştisi oldu.

Ünlü isimler Deren Talu ile Yüsra Geyik bikini piştisi oldu!

(Deren Talu)


İkili, aynı dakikalarda aynı pozu verip, aynı bikiniyle karelerini paylaştı.

Ünlü isimler Deren Talu ile Yüsra Geyik bikini piştisi oldu!

(Yüsra Geyik)

İki ismin de fit vücudu beğeni topladı.

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Eski eşi Sinem Akyıldız'ın, "Boşanmayı ben istemedim" sözlerine Onur Atilla'dan flaş cevap!
  Magazin

Eski eşi Sinem Akyıldız'ın, "Boşanmayı ben istemedim" sözlerine Onur Atilla'dan flaş cevap!

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten bikinili pozlar!
  Magazin

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten bikinili pozlar!

Aynur Aydın'ın tweet'i sosyal medyanın gündemine oturdu! Yorum yağıyor!
  Magazin

Aynur Aydın'ın tweet'i sosyal medyanın gündemine oturdu! Yorum yağıyor!

Dünyanın ilk “İki Kişilik Teras Restoranı” ünlü konuklarını ağırladı
  Magazin

Dünyanın ilk “İki Kişilik Teras Restoranı” ünlü konuklarını ağırladı

19 gün önce Sinem Akyıldız'dan boşanan Onur Atilla Nez ile aşkını ilan etmişti. İlk kez konuşan Sinem Akyıldız'dan çarpıcı itiraflar!
  Magazin

19 gün önce Sinem Akyıldız'dan boşanan Onur Atilla Nez ile aşkını ilan etmişti. İlk kez konuşan Sinem Akyıldız'dan çarpıcı itiraflar!

Sevda Erginci, "Oyunculukta kuralınız var mı?" sorusuna bakın ne dedi?
  Magazin

Sevda Erginci, "Oyunculukta kuralınız var mı?" sorusuna bakın ne dedi?