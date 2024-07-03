Ünlü isimler Deren Talu ile Yüsra Geyik bikini piştisi oldu! İşte detaylar...



Ünlü isimlerin Ege sahilinden fotoğrafları gelmeye devam ediyor.

(Deren Talu)



Sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplayan ünlü isimler, piştileriyle de gündeme geliyor.

(Yüsra Geyik)



'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu' dizisinde yer alan Yüsra Geyik ile Deren Talu, bikini piştisi oldu.

(Deren Talu)



İkili, aynı dakikalarda aynı pozu verip, aynı bikiniyle karelerini paylaştı.

(Yüsra Geyik)

İki ismin de fit vücudu beğeni topladı.

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