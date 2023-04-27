Nefise Karatay, Özge Gürel, Burcu Biricik ve Berk Atan, depremzede çocukları ziyaret etti.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ndeki depremden etkilenen çocuklara ziyaret etti.

Ünlü isimler, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) ile gitti.

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