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Ünlü isimler depremzede çocukları ziyaret etti

Ünlü isimler Nefise Karatay, Özge Gürel, Burcu Biricik ve Berk Atan, Ankrada'da tedavi gören depremzede çocukları ziyaret etti. İşte detaylar...

Ünlü isimler depremzede çocukları ziyaret etti

Nefise Karatay, Özge Gürel, Burcu Biricik ve Berk Atan, depremzede çocukları ziyaret etti.

 Ünlü isimler depremzede çocukları ziyaret etti

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ndeki depremden etkilenen çocuklara ziyaret etti.

Ünlü isimler depremzede çocukları ziyaret etti

Ünlü isimler, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) ile gitti.

 Ünlü isimler depremzede çocukları ziyaret etti

 

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