Bekir Aksoy, eski milli futbolcu Şener Özbayraklı eşi Şilan Makal ve Gaye Turgut Evin, Malatya'da çocuklarla buluştu.

Ünlü isimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yola çıkan ve hafta sonu Malatya'da olan Playland Eğlence Tırı'nın etkinliklerine katıldı.

Çocuklara moral olan ünlü isimler, saatlerce onlarla bir araya gelerek, keyifli zaman geçirdi.

Çocuklara imza veren ve sohbet eden sanatçılar, oyunlarda oynadı.

Bir ara halay çeken ünlü isimlerin çocuklarla olan anları yürek ısıttı. Çocuklar, ünlü isimlerle gün boyu eğlenceli zamanlar geçirdi.



Çocuklarla şehri gezen ünlü isimler, miniklere hediyeler dağıttı.

Bir ara yıldız isimler, çocukların yüzünü boyamasıyla ortaya renkli görüntüler çıktı.



Bir ara Özbayraklı ve Makal, Survivor parkurunda çocuklarla yarıştı.



İNŞALLAH BU YARALARI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ

Bekir Aksoy, "Çok güzel bir organizasyon. Ülkemiz için çok değerli. Çocuklarla sohbet etmek ve zaman geçirmek çok keyifli. Bugün keyfimiz çok yerinde... Burada olan herkese büyük sabır diliyorum. İnşallah bu yaraları hep birlikte saracağız. Gazze'de çocuklar öldürülüyor. Herkesin tepkilerini dile getirmesi gerekiyor. Savaşa ve soykırıma karşıyız" dedi.

FIRSATIM OLDUKÇA GELMEYE ÇALIŞACAĞIM

Şener Özbayraklı, "Zor süreçten sonra ilk defa gelme fırsatım oldu. Çocukların mutluluğuna ufakta dahi olsa etki edebiliyorsak mutluluk verici. Fırsatımız oldukça gelmeye çalışacağım. Geç oldu ama daha sık gelmeye çalışacağım" dedi. Şilan Makal, "Çocukların içinde olduğu her şeye severek katılıyoruz. Çocukların enerjisi çok güzel. Onlarla böyle bir günde beraber olmak çok güzel. Koşa koşa geldim. Tırla beraber dolaşırım bende. Çocuklar her zaman önemli ama anne olduktan sonra daha hassaslaştım" diye konuştu.

ÇOCUKLARIN OLDUĞU HER YERDE VARIM

Gaye Turgut Evin, "Malatyalım. Çocukluğumda gelmiştim. Bu başlangıç olsun daha çok birbirimize sarılalım. Burada olmaktan mutluyum. Çocukların olduğu her yerde varım. Onların gözündeki küçücük mutluluk bize yetiyor, bunun tarifi yok" açıklamasını yaptı.

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