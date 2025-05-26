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Ünlü isimler çocukları yalnız bırakmadı

Ünlü isimler çocukları yalnız bırakmadı. İşte detaylar...

Ünlü isimler çocukları yalnız bırakmadı

Bekir Aksoy, eski milli futbolcu Şener Özbayraklı eşi Şilan Makal ve Gaye Turgut Evin, Malatya'da çocuklarla buluştu.

 Ünlü isimler çocukları yalnız bırakmadı

Ünlü isimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yola çıkan ve hafta sonu Malatya'da olan Playland Eğlence Tırı'nın etkinliklerine katıldı.

 Ünlü isimler çocukları yalnız bırakmadı

Çocuklara moral olan ünlü isimler, saatlerce onlarla bir araya gelerek, keyifli zaman geçirdi.

 Ünlü isimler çocukları yalnız bırakmadı

Çocuklara imza veren ve sohbet eden sanatçılar, oyunlarda oynadı.

 Ünlü isimler çocukları yalnız bırakmadı

Bir ara halay çeken ünlü isimlerin çocuklarla olan anları yürek ısıttı. Çocuklar, ünlü isimlerle gün boyu eğlenceli zamanlar geçirdi.

 Ünlü isimler çocukları yalnız bırakmadı


Çocuklarla şehri gezen ünlü isimler, miniklere hediyeler dağıttı.

 Ünlü isimler çocukları yalnız bırakmadı

Bir ara yıldız isimler, çocukların yüzünü boyamasıyla ortaya renkli görüntüler çıktı.

 

Ünlü isimler çocukları yalnız bırakmadı
Bir ara Özbayraklı ve Makal, Survivor parkurunda çocuklarla yarıştı.


İNŞALLAH BU YARALARI HEP BİRLİKTE SARACAĞIZ
Bekir Aksoy, "Çok güzel bir organizasyon. Ülkemiz için çok değerli. Çocuklarla sohbet etmek ve zaman geçirmek çok keyifli. Bugün keyfimiz çok yerinde... Burada olan herkese büyük sabır diliyorum. İnşallah bu yaraları hep birlikte saracağız. Gazze'de çocuklar öldürülüyor. Herkesin tepkilerini dile getirmesi gerekiyor. Savaşa ve soykırıma karşıyız" dedi.

 Ünlü isimler çocukları yalnız bırakmadı

FIRSATIM OLDUKÇA GELMEYE ÇALIŞACAĞIM
Şener Özbayraklı, "Zor süreçten sonra ilk defa gelme fırsatım oldu. Çocukların mutluluğuna ufakta dahi olsa etki edebiliyorsak mutluluk verici. Fırsatımız oldukça gelmeye çalışacağım. Geç oldu ama daha sık gelmeye çalışacağım" dedi. Şilan Makal, "Çocukların içinde olduğu her şeye severek katılıyoruz. Çocukların enerjisi çok güzel. Onlarla böyle bir günde beraber olmak çok güzel. Koşa koşa geldim. Tırla beraber dolaşırım bende. Çocuklar her zaman önemli ama anne olduktan sonra daha hassaslaştım" diye konuştu.

 Ünlü isimler çocukları yalnız bırakmadı

ÇOCUKLARIN OLDUĞU HER YERDE VARIM
Gaye Turgut Evin, "Malatyalım. Çocukluğumda gelmiştim. Bu başlangıç olsun daha çok birbirimize sarılalım. Burada olmaktan mutluyum. Çocukların olduğu her yerde varım. Onların gözündeki küçücük mutluluk bize yetiyor, bunun tarifi yok" açıklamasını yaptı.

 Ünlü isimler çocukları yalnız bırakmadı

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