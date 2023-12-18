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Ünlü isim Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar

Ünlü isim Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar... İşte detaylar...

Ünlü isim Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikizlerini kucağına almak için gün sayıyor.

Ünlü isim Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar
Sosyal medya fenomeni, baby shower düzenledi.

 Ünlü isim Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar

Şefkatli, etkinlikten fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü isim Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar
Erkek bebek dünyaya getirek sosyal medya fenomeni, çocuklarına kendi babası Sinan ve eşi Tatlıses'in babası İbrahim adını verecek.

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