 Ünlü isim Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikizlerini kucağına almak için gün sayıyor.



Sosyal medya fenomeni, baby shower düzenledi.

Şefkatli, etkinlikten fotoğraflarını paylaştı.



Erkek bebek dünyaya getirek sosyal medya fenomeni, çocuklarına kendi babası Sinan ve eşi Tatlıses'in babası İbrahim adını verecek.

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