Ünlü isim Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor.



Sosyal medya fenoeni karnı burnunda pozlarını yayınladı.



Çift, erkek çocuklarına babalarının adı İbrahim ile Sinan adını koyacacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.