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Ünlü isim Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar

Ünlü isim Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar. İşte detaylar...

Ünlü isim Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor.

Ünlü isim Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar
Sosyal medya fenoeni karnı burnunda pozlarını yayınladı.

Ünlü isim Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar
Çift, erkek çocuklarına babalarının adı İbrahim ile Sinan adını koyacacak.

 

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