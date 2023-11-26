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Ünlü isim Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar

Ünlü isim Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar geldi. İşte detaylar...

Ünlü isim Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar

6.5 aylık hamile Yasemin Şefkatli, karnı burnunda pozlarını paylaştı.

Ünlü isim Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar
İdo Tatlıses ile evli olan sosyal medya fenomeni, ikiz bebek bekliyor.

Ünlü isim Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar
Çift çocuklarına İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses ve Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli adını verecek.

 Ünlü isim Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar

Sinan ve İbrahim isimlerini verecek Şefkatli, "Bebeklerin bir adları daha olacak" dedi.

 Ünlü isim Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar

Şefkatli'ye binlerce beğeni geldi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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