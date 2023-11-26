 Ünlü isim Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar

6.5 aylık hamile Yasemin Şefkatli, karnı burnunda pozlarını paylaştı.



İdo Tatlıses ile evli olan sosyal medya fenomeni, ikiz bebek bekliyor.



Çift çocuklarına İdo Tatlıses'in babası İbrahim Tatlıses ve Şefkatli'nin babası Sinan Şefkatli adını verecek.

Sinan ve İbrahim isimlerini verecek Şefkatli, "Bebeklerin bir adları daha olacak" dedi.

Şefkatli'ye binlerce beğeni geldi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.