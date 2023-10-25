  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü isim Yasemin Conka üç yıl önce boşandığını açıkladı

Ünlü isim Yasemin Conka üç yıl önce boşandığını açıkladı. İşte detaylar...

Ünlü isim Yasemin Conka üç yıl önce boşandığını açıkladı

"Son Akşam Yemeği" filmiyle beyaz perdede yer alan usta oyuncu Yasemin Baştan (Conka), Ceyda Düvenci'nin NTV ekranlarında yer alan programı Bambaşka Sohbetler'ine katıldı. Yayında, bilinen soyadı Conka yerine Baştan'ı kullanan usta oyuncunun durumu Ceyda Düvenci'nin dikkatini çekti.

Ünlü isim Yasemin Conka üç yıl önce boşandığını açıkladı

SANAT KARİYERİNİ CONKA SOYADINA İNŞAA ETMİŞTİ!
Ceyda Düvenci: "Bunca yıllık kariyerini Conka soyadına inşaa edip, şimdi Baştan'ı seçmek büyük bir cesaret" yorumunu yapınca, Yasemin Baştan, boşandığını açıkladı.

Ünlü isim Yasemin Conka üç yıl önce boşandığını açıkladı

"KENDİ CUMHURİYETİMİ İLAN ETTİM"
Yasemin Baştan: "Bunun telaffuzuna ihtiyaç da olmadı. Ben programlara katılan da biri değilim. 3 yıl olacak boşanalı sürecin üzerinden 3 yıl geçti. O soyadıyla başladım evet. Şimdi gerçekten Baştan başlıyorum... Kendi cumhuriyetimi ilan ettim diyeyim. Herkes iyi olsun, ben çok iyiyim. Yaşadığım her şeye teşekkür ediyorum. Oğlum 26 yaşında oldu. Benim için gerekli miydi, belki değildi. Şu andaki Yasemin'i çok seviyorum. Çok güldüğüm bir şey oldu, şöyle bir haber okudum bir dizi için 'Rolü Yasemin Conka'ya teklif ettiler ama Yasemin Baştan aldı' o çok eğlenceliydi" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

100. yıl 100 tasarım 100 manken
  Magazin

100. yıl 100 tasarım 100 manken

İki ay önce anne olan sunucu Diletta Leotta doğum kilolarını verdi
  Magazin

İki ay önce anne olan sunucu Diletta Leotta doğum kilolarını verdi

Onur Seyit Yaran'ın yeni imajı şaşırttı!
  Magazin

Onur Seyit Yaran'ın yeni imajı şaşırttı!

Ünlü çift İlhan Mansız ile Lela Leyla evlendi
  Magazin

Ünlü çift İlhan Mansız ile Lela Leyla evlendi

Ünlü şarkıcı Emirkan darp edildi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Emirkan darp edildi

Bihter'i oynayacak Farah Zeynep Abdullah'tan esprili Bihter paylaşımı
  Magazin

Bihter'i oynayacak Farah Zeynep Abdullah'tan esprili Bihter paylaşımı