Ünlü isim Yasemin Conka üç yıl önce boşandığını açıkladı

"Son Akşam Yemeği" filmiyle beyaz perdede yer alan usta oyuncu Yasemin Baştan (Conka), Ceyda Düvenci'nin NTV ekranlarında yer alan programı Bambaşka Sohbetler'ine katıldı. Yayında, bilinen soyadı Conka yerine Baştan'ı kullanan usta oyuncunun durumu Ceyda Düvenci'nin dikkatini çekti.

SANAT KARİYERİNİ CONKA SOYADINA İNŞAA ETMİŞTİ!

Ceyda Düvenci: "Bunca yıllık kariyerini Conka soyadına inşaa edip, şimdi Baştan'ı seçmek büyük bir cesaret" yorumunu yapınca, Yasemin Baştan, boşandığını açıkladı.

"KENDİ CUMHURİYETİMİ İLAN ETTİM"

Yasemin Baştan: "Bunun telaffuzuna ihtiyaç da olmadı. Ben programlara katılan da biri değilim. 3 yıl olacak boşanalı sürecin üzerinden 3 yıl geçti. O soyadıyla başladım evet. Şimdi gerçekten Baştan başlıyorum... Kendi cumhuriyetimi ilan ettim diyeyim. Herkes iyi olsun, ben çok iyiyim. Yaşadığım her şeye teşekkür ediyorum. Oğlum 26 yaşında oldu. Benim için gerekli miydi, belki değildi. Şu andaki Yasemin'i çok seviyorum. Çok güldüğüm bir şey oldu, şöyle bir haber okudum bir dizi için 'Rolü Yasemin Conka'ya teklif ettiler ama Yasemin Baştan aldı' o çok eğlenceliydi" dedi.

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