 Ünlü isim Tuğçe Aziz'den karnı burnunda pozlar

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz, karnı burnunda pozlarını paylaştı.

Yedi aylık hamile olan ünlü isim, pozlarını yayınladı.



Tuğçe Aziz, "Yedi aylık hamile" diye yazdı.

Ünlü isme kısa sürede binlerce beğeni geldi.

2014 yılından beri evli olan Tuğçe-Serdar Aziz'in

Yaman Ali Aziz adında bir oğlu bulunuyor.

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