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Ünlü isim Tuğçe Aziz'den karnı burnunda pozlar

Ünlü isim Tuğçe Aziz'den karnı burnunda pozlar. İşte detaylar...

Ünlü isim Tuğçe Aziz'den karnı burnunda pozlar

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz, karnı burnunda pozlarını paylaştı.

 Ünlü isim Tuğçe Aziz'den karnı burnunda pozlar

Yedi aylık hamile olan ünlü isim, pozlarını yayınladı.

Ünlü isim Tuğçe Aziz'den karnı burnunda pozlar
Tuğçe Aziz, "Yedi aylık hamile" diye yazdı.

Ünlü isim Tuğçe Aziz'den karnı burnunda pozlar

Ünlü isme kısa sürede binlerce beğeni geldi.

 Ünlü isim Tuğçe Aziz'den karnı burnunda pozlar

2014 yılından beri evli olan Tuğçe-Serdar Aziz'in

Ünlü isim Tuğçe Aziz'den karnı burnunda pozlar

Yaman Ali Aziz adında bir oğlu bulunuyor.

 

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