 Ünlü isim Şeyma Subaşı ile ablası Kübra Açıl barıştı

Bir süredir konuşmayan Şeyma Subaşı ile ablası Kübra Açıl, barıştı. Sosyal medya fenomeni, ablası Kübra Açıl ve eniştesi Merthan Açıl ile tatile gitti.

Subaşı'nın boşandığı eşi Mohammed Alsaloussi ile düğününe ailesinden kimse gitmeyince, konuşmadıkları ortaya çıkmıştı.



Abla-kardeş barışıp tatile gitti.

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