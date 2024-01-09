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Ünlü isim Şeyma Subaşı ile ablası Kübra Açıl barıştı

Ünlü isim Şeyma Subaşı ile ablası Kübra Açıl barıştı. İşte detaylar...

Ünlü isim Şeyma Subaşı ile ablası Kübra Açıl barıştı

Bir süredir konuşmayan Şeyma Subaşı ile ablası Kübra Açıl, barıştı. Sosyal medya fenomeni, ablası Kübra Açıl ve eniştesi Merthan Açıl ile tatile gitti.

 Ünlü isim Şeyma Subaşı ile ablası Kübra Açıl barıştı

Subaşı'nın boşandığı eşi Mohammed Alsaloussi ile düğününe ailesinden kimse gitmeyince, konuşmadıkları ortaya çıkmıştı.

Ünlü isim Şeyma Subaşı ile ablası Kübra Açıl barıştı
Abla-kardeş barışıp tatile gitti.

 

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