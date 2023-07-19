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Ünlü isim Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal anlaşmalı olarak boşandı

Seren Fosforoğlu, üç yıllık eşi Kaan Önal ile Adalar Adliyesinde yapılan duruşmayla yollarını resmen ayırdı. İşte detaylar...

Ünlü isim Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal anlaşmalı olarak boşandı

Oyuncu ve yazar Seren Fosforoğlu, üç yıllık eşi Kaan Önal ile Adalar Adliyesinde yapılan duruşmayla yollarını resmen ayırdı.

 Ünlü isim Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal anlaşmalı olarak boşandı

Anlaşmalı olarak boşandıklarını belirten Fosforoğlu, iki medeni insan olarak bu kararı aldıklarını ifade ederek ‘’Kaan Önal ile her şeyin yolunda gideceğini düşünerek üç yıl önce evlendik. Ancak sürecin bizim istemediğimiz şekilde ilerlemesi sonucu, ayrılmaya karar verdik. İkimiz için de hayırlı olmasını diliyorum. Artık kendimi daha fazla kızıma ve işime vermek istiyorum.’’ dedi.

 Ünlü isim Seren Fosforoğlu ile Kaan Önal anlaşmalı olarak boşandı

Seren Fosforoğlu ve Kaan Önal’ın ortak çocukları bulunmazken, Fosforoğlu’nun daha önceki evliliğinden olan sekiz yaşında Nil adlı bir kızı bulunuyor.

 

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