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Ünlü isim Selen Görgüzel fit vücuduyla beğeni topladı

Güzel oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, fit vücuduyla beğeni topladı. İşte detaylar...

Ünlü isim Selen Görgüzel fit vücuduyla beğeni topladı

Bayram tatilini Yalıkavak'ta bulunan Miya Beach'te geçiren güzel oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, fit görüntüsü ve enerjik hareketleriyle objektiflere takıldı.

 Ünlü isim Selen Görgüzel fit vücuduyla beğeni topladı

Kum ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Selen Görgüzel , yüzünden gülücükler bir an olsun eksilmedi.

Ünlü isim Selen Görgüzel fit vücuduyla beğeni topladıÜnlü isim Selen Görgüzel fit vücuduyla beğeni topladı

Ünlü isim Selen Görgüzel fit vücuduyla beğeni topladı

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