 Ünlü isim Selen Görgüzel fit vücuduyla beğeni topladı

Bayram tatilini Yalıkavak'ta bulunan Miya Beach'te geçiren güzel oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, fit görüntüsü ve enerjik hareketleriyle objektiflere takıldı.

Kum ve güneşin tadını doyasıya çıkaran Selen Görgüzel , yüzünden gülücükler bir an olsun eksilmedi.

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