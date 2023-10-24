Ünlü isim Özlem Yıldız ekim ayının sonunda denize girdi!

Bir süredir Mete Vardar ile aşk yaşayan Özlem Yıldız, ekim ayının sonunda denize girdi. Model, Antalya'ya gitti.



Yıldız, bikinili karelerini paylaştı.



Modelin fit fiziği dikkat çekti.



Yıldız, "Bana iyi gelecek şeyleri fark ettiğimden beri çok mutluyum. Şimdi biraz deniz havası" diye yazdı.

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