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Ünlü isim Özlem Savaş'tan flaş açıklama! Sonum Ajda Pekkan gibi olacak

Ünlü isim Özlem Savaş'tan flaş açıklama! Sonum Ajda Pekkan gibi olacak

Ünlü isim Özlem Savaş'tan flaş açıklama! Sonum Ajda Pekkan gibi olacak

Bir döneme damga vuran Özlem Savaş, City’s Nişantaşı’nda görüntülendi.

Ünlü isim Özlem Savaş'tan flaş açıklama! Sonum Ajda Pekkan gibi olacak

Canım Annem dizisi biten Özlem Savaş, "Çok güzel bir projeydi 22 ülkeye satıldı ve alnımızın akıyla bitirdik. Bu sezon başka işlere bakıyoruz" dedi.

Ünlü isim Özlem Savaş'tan flaş açıklama! Sonum Ajda Pekkan gibi olacak

Yaşına rağmen formda haliyle göz dolduran Özlem Savaş, "Spor yapıyorum ve spor yapmayan yaşlanır. Spor yapmış kadınlara baktığım zaman 80’inde de çok güzel. O yüzden idealim güzel yaşlanmak, yaş almak. Yaşlılığımda bile gezebilmek. Bu zor bir şey değil aç interneti yoga yapanlara bak. İnsanlar hayatlarını bir şekilde şenlendirmeleri gerek. Ben bundan 20 sene öncede sonum Ajda Pekkan gibi olacak demiştim bence olacak. Gerçekten Ajda Pekkan güzel bir kadın değil sadece bir hayata bakış biçimi. Güzel bir felsefe. Bende sahne yapabilirim. Ama şu an oyunculuk ve severekte yapıyorum. Genç oyuncu olarak Serenay’a bayılıyorum. Star ışığı olan biri. Keşke bir proje olsa da onun annesini oynasam. Kendimi ve tarmızı batılı buluyorum ben felsefe olarak da hayata bakış olarak da Doğulu bir tip değilim. Göçmenlik var. Benim kendimi özetlediğim durum bu" dedi.

Ünlü isim Özlem Savaş'tan flaş açıklama! Sonum Ajda Pekkan gibi olacak

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