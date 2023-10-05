Ünlü isim Mert Aydın trafik kazası geçirdi!

Ünlü DJ ve aranjör Mert Aydın, arkadaşının kulladığı araçta trafik kazası geçirdi...

Antalya’da sahnesi sonrası bindiği araç takla atan Aydın’ın kazayı ayağında çatlak ve birkaç sıyrık ile ucuz atlattığı ortaya çıktı. Hastanede odasından paylaşım yapan DJ, "Yaşamış olduğum talihsiz trafik kazası sonrası maalesef ayağımda çatlak oluşmuş. 10 gün üzerine basmadan evde istirahat verdi doktor" diye yazdı.

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