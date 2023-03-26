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Ünlü İsim Kumsalda Hamilelik Pozunu Paylaştı

Ünlü İtalyan sunucu Diletta Leotta ile bir dönem Beşiktaş'ta oynayan şu an İngiltere'nin Newcastle United takımında ter döken Loris Karius ile çocuk beklediklerini duyurmuştu. Diletta Leotta'dan ilk hamilelik pozu geldi. İşte detaylar...

Ünlü İsim Kumsalda Hamilelik Pozunu Paylaştı

Ünlü İtalyan sunucu Diletta Leotta, hamilelik pozunu paylaştı.

Ünlü İsim Kumsalda Hamilelik Pozunu Paylaştı

Can Yaman'dan ayrıldıktan sonra Newcastle United'ın yıldızı Loris Karius ile yeni birlikteliğe yelken açan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, hamile olduğunu duyurmuştu.

Ünlü İsim Kumsalda Hamilelik Pozunu Paylaştı

Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Alman kaleci Loris Karius ile birlikte olan sunucu, sahilde poz verdi.

Ünlü İsim Kumsalda Hamilelik Pozunu Paylaştı

Sunucu, kırmızı mayoyla karnının çıktığı kareyi, "Birlikte ilk tatil" yazdı.

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