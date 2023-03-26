Ünlü İsim Kumsalda Hamilelik Pozunu Paylaştı

Ünlü İtalyan sunucu Diletta Leotta, hamilelik pozunu paylaştı.

Can Yaman'dan ayrıldıktan sonra Newcastle United'ın yıldızı Loris Karius ile yeni birlikteliğe yelken açan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, hamile olduğunu duyurmuştu.

Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Alman kaleci Loris Karius ile birlikte olan sunucu, sahilde poz verdi.

Sunucu, kırmızı mayoyla karnının çıktığı kareyi, "Birlikte ilk tatil" yazdı.

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