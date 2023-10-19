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Ünlü isim Kıvanç Talu arkadaşlarını dolandırdığı iddia edildi! Veda partisi yapıp kaçtığı söyleniyor!

Ünlü isim Kıvanç Talu arkadaşlarını dolandırdığı iddia edildi! Veda partisi yapıp kaçtığı söyleniyor!

Ünlü isim Kıvanç Talu arkadaşlarını dolandırdığı iddia edildi! Veda partisi yapıp kaçtığı söyleniyor!

Var Böyle Tipler adlı kanalın sahibi Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, dolandırıcılık yaptığı iddiaları ortalığı karıştırdı. Çift kurdukları sistemle orta okul arkadaşlarını, yakınlarını ve insanları reklam işi vaadiyle kandırdığı ve yaklaşık 1-2 milyon TL aldığı iddialar diliyor.

  Ünlü isim Kıvanç Talu arkadaşlarını dolandırdığı iddia edildi! Veda partisi yapıp kaçtığı söyleniyor!

İkili evlerindeki yardımcılarının arabasını ve dolarlarını sattırdığı da söyleniyor. Şoförlerini 1 milyon TL dolandırdıkları, bir veda partisi düzenleyerek ardından Portekiz'e kaçtıkları da söylentiler arasında...

  Ünlü isim Kıvanç Talu arkadaşlarını dolandırdığı iddia edildi! Veda partisi yapıp kaçtığı söyleniyor!

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