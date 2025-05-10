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Ünlü isim Hale Soygazi gündem olan fotoğrafın hikayesini anlattı

Yeşilçam’ın efsane isimlerinin 48 yıl önce meydanlara indiğini hatırlatan Hale Soygazi eylemden fotoğrafı için "Benzeri olmayan bir gündü, yasaklarla karşılaşmadık" dedi.

Ünlü isim Hale Soygazi gündem olan fotoğrafın hikayesini anlattı

Nefes'ten Hande Zeyrek'in haberine göre; Usta oyuncu Hale Soygazi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı eylem fotoğrafı gündem oldu. Yıl 1977'ydi.

Ünlü isim Hale Soygazi gündem olan fotoğrafın hikayesini anlattı
Soygazi, yanında Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve Yavuz Özkan'ın olduğu karede eylem bildirisi okuyordu. Fotoğrafı "1977 Sinemacılar Ankara’ya yürüyor. Protesto metnimizi okuyoruz. Devleti yönetenlere itirazımızı seslendiriyoruz. Şimdi yapabilir miyiz?" notuyla paylaşan usta oyuncuya "Şimdi değil yürümek, twit atmak bile yasak" şeklinde sayısız yorum yapıldı.

Ünlü isim Hale Soygazi gündem olan fotoğrafın hikayesini anlattı
Soygazi, fotoğrafın hikayesine şöyle yanıt verdi: "1977, sansür yürüyüşünden bir fotoğraf bu. Bizim ülkemizde bir ilkti. Setçisinden, yapımcısına tüm oyuncular ve sektörün tüm bileşenleri bu protestoya katıldı. Ankara'ya yürümüştük. Paylaştığım fotoğraf da İzmit'te konakladığımız günden bir kare. Meclis'e gidildi, sansür yasasıyla ilgili itirazlarımız dillendirildi. Anayasal bir hak, bir protesto yürüyüşüydü. Bizler bu hakkımızı kullandık, herhangi bir yasakla karşılaşmadık ve başımıza bir şey gelmeden eylemi tamamladık. Başına bir şey gelmeyen barışçıl protestoları özlediğim için bu eylemi ve fotoğrafı paylaştım."

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