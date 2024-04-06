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Ünlü isim Günay Musayeva Amsterdam sokaklarını böyle dolaştı

Ünlü isim Günay Musayeva Amsterdam sokaklarını böyle dolaştı. İşte detaylar...

Ünlü isim Günay Musayeva Amsterdam sokaklarını böyle dolaştı

Azeri model Günay Musayeva, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitti.

Ünlü isim Günay Musayeva Amsterdam sokaklarını böyle dolaştı
Ünlü ismin Amsterdam tarzı dikkat çekti.

 Ünlü isim Günay Musayeva Amsterdam sokaklarını böyle dolaştı

Arkadaşını tasarladığı kombinle dikkat çeken Musayeva, Instagram'dan açıklama yaptı.

Ünlü isim Günay Musayeva Amsterdam sokaklarını böyle dolaştı
Model, "Arkadaşımın ilk sınırlı sayıda üretilen koleksiyonundan şanslı 20 kişiden biri gibi hissediyorum!" dedi.

Ünlü isim Günay Musayeva Amsterdam sokaklarını böyle dolaştı
Günay Musayeva kombiniyle tanınmadı.

 

 

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