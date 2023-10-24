 Ünlü isim Emek Külür modellere taş çıkardı

Sosyetik doktor Emek Külür, Nişantaşı Citys'te görüntülendi.

Diş hekimi, şıklığıyla adeta modellere taş çıkardı.

Kombiniyle dikkat çeken Külür, "Kliniğimde ufak bir boşluğum vardı, o arada alışverişe geldim. Eksiklerimi aldım. Hayatımda her şey çok güzel gidiyor" diye konuştu.

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