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Ünlü isim Dilek Hanif'ten AVM'de aşk öpücüğü!

Ünlü isim Dilek Hanif'ten AVM'de aşk öpücüğü! İşte detaylar...

Ünlü isim Dilek Hanif'ten AVM'de aşk öpücüğü!

Moda tasarımcısı Dilek Hanif, Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi.

 Ünlü isim Dilek Hanif'ten AVM'de aşk öpücüğü!

Tasarımcı, erkek arkadaşıyla mağazaları dolaştı.

 Ünlü isim Dilek Hanif'ten AVM'de aşk öpücüğü!

Hanif, bir ara arkadaşını boynundan öperken objektiflere yansıdı.

 Ünlü isim Dilek Hanif'ten AVM'de aşk öpücüğü!

Neşeli olan ikili, daha sonra pırlanta satan bir mağazaya girdi.

 Ünlü isim Dilek Hanif'ten AVM'de aşk öpücüğü!

Hanif ve erkek arkadaşı, daha sonra AVM'den ayrıldı.

Ünlü isim Dilek Hanif'ten AVM'de aşk öpücüğü!Ünlü isim Dilek Hanif'ten AVM'de aşk öpücüğü!Ünlü isim Dilek Hanif'ten AVM'de aşk öpücüğü!Ünlü isim Dilek Hanif'ten AVM'de aşk öpücüğü!Ünlü isim Dilek Hanif'ten AVM'de aşk öpücüğü!

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