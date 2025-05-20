 Ünlü isim Dilek Hanif'ten AVM'de aşk öpücüğü!

Moda tasarımcısı Dilek Hanif, Nişantaşı City's AVM'de görüntülendi.

Tasarımcı, erkek arkadaşıyla mağazaları dolaştı.

Hanif, bir ara arkadaşını boynundan öperken objektiflere yansıdı.

Neşeli olan ikili, daha sonra pırlanta satan bir mağazaya girdi.

Hanif ve erkek arkadaşı, daha sonra AVM'den ayrıldı.

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