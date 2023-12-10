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Ünlü isim Didem Kınalı sokak ortasında gasp edildi

Ünlü isim Didem Kınalı sokak ortasında gasp edildi. İşte detaylar...

Ünlü isim Didem Kınalı sokak ortasında gasp edildi

Ünlü isim Didem Kınalı, evinin önünde gasp edildi.

 Ünlü isim Didem Kınalı sokak ortasında gasp edildi

Önceki akşam köpeğini gezdirmek için dışarı çıktığı sırada yabancı uyruklu olduğunu iddia ettiği bir kişi tarafından gasp edilerek telefonu çalınan Kınalı, soluğu karakolda aldı.

 

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