 Ünlü isim Didem Kınalı sokak ortasında gasp edildi

Ünlü isim Didem Kınalı, evinin önünde gasp edildi.

Önceki akşam köpeğini gezdirmek için dışarı çıktığı sırada yabancı uyruklu olduğunu iddia ettiği bir kişi tarafından gasp edilerek telefonu çalınan Kınalı, soluğu karakolda aldı.

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