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Ünlü isim Didem Kınalı geçtiğimiz senelerde ölüm tehdidi aldığını açıkladı

Didem Kınalı önceki gün KKTC'deki Lord’s Palace Hotel'de görüntülendi. Akşam sahne alacağı otelin sahilinde gündüz denizin tadını çıkaran Kınalı fit fiziği ile göz doldurdu. 

Ünlü isim Didem Kınalı geçtiğimiz senelerde ölüm tehdidi aldığını açıkladı

Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan Didem Kınalı "Bugünlerde biraz başım dönüyor onun haricinde gayet iyiyim. Bugün son dansım, çok önceden alınmış bir sahneydi, bugün itibari ile oryantalliğe veda ediyorum. 24 senedir sahnelerdeydim. Sahneleri bırakma diyenler artık bana küfür ediyormuş gibi geliyor. Ağızlarına şak diye vurasım geliyor. Kalça kemiğimde erime başladı, yüksek şekerim var, biliyorsunuz uzun vadede bazı zararları da oluyor bu mesleğin." dedi.  Ünlü isim Didem Kınalı geçtiğimiz senelerde ölüm tehdidi aldığını açıkladı

Gazetecilerin "Koynunuzdaki  nazar boncuklu kolyenin anlamı var mı ?" sorusuna Didem Kınalı " Tabiki var, nazardan koruduğuna inanıyorum çünkü artık bana bel altı vurmaya başladılar. Baktılar sese de bir şey diyemiyorlar. Bir kaç kişiye de dava açtım. Yorumları önemsesem önemsersem kanser olurum,  çok ağar ithamlarda bulunuyorlar. Ben onların kim olduklarını biliyorum ve sizin de çok yakından tanıdığınız sektörden meslektaşlarım." dedi. 

Ünlü isim Didem Kınalı geçtiğimiz senelerde ölüm tehdidi aldığını açıkladı

Oryantelliğe ilk başladığında 'Yapamaz!' tarzı yorumların geldiğini ve şu anda da 'Şarkı söyleyemez!' şeklinde eleştirilerin geldiğini söyleyen Kınalı "Eskiden İbo Show'u bırakmazsan seni öldürürüm diye tehditler alıyordum şimdi de aynı dönemden geçiyorum, ölüm tehdidi haricinde demedikleri şey kalmadı." dedi. 

Ünlü isim Didem Kınalı geçtiğimiz senelerde ölüm tehdidi aldığını açıkladı

 

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