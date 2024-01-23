Ünlü isim Deren Talu'dan karda havuz pozları

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, kar tatiline devam ediyor.



Oyuncu, kar tatilinde çektirdiği havuz karelerini paylaştı.

Mayolu poz veren Talu, fit fiziğiyle dikkat çekti.

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