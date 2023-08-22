Ünlü isim Defne Samyeli'den bikinili pozlar

Defne Samyeli, bikinili karelerini paylaştı.

Sanatçı havuz keyfi yaptı.

Çağrı Telkıvıran ile yeni aşka yelken açan Samyeli'nin kareleri beğeni topladı. Sanatçının fit fiziği beğeni topladı. Samyeli'ye yorum da yağdı.

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