  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü isim Defne Samyeli'den bikinili pozlar

Ünlü isim Defne Samyeli'den bikinili pozlar geldi. İşte detayla...

Ünlü isim Defne Samyeli'den bikinili pozlar

Defne Samyeli, bikinili karelerini paylaştı. 

Ünlü isim Defne Samyeli'den bikinili pozlar

Sanatçı havuz keyfi yaptı. 

Ünlü isim Defne Samyeli'den bikinili pozlar

Çağrı Telkıvıran ile yeni aşka yelken açan Samyeli'nin kareleri beğeni topladı. 
Ünlü isim Defne Samyeli'den bikinili pozlar
 
Sanatçının fit fiziği beğeni topladı.
Ünlü isim Defne Samyeli'den bikinili pozlar
 
Samyeli'ye yorum da yağdı. 
Ünlü isim Defne Samyeli'den bikinili pozlar

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü model Didem Soydan'ın derin yırtmaçlı elbisesi olay yarattı
  Magazin

Ünlü model Didem Soydan'ın derin yırtmaçlı elbisesi olay yarattı

Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek ve Atilla Alpsakarya aynı karede!
  Gündem

Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek ve Atilla Alpsakarya aynı karede!

Ufuk Özkan: Herhalde en yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir
  Magazin

Ufuk Özkan: Herhalde en yüksek nafaka veren birkaç kişiden biriyimdir

Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize’si Eylül Tumbar'dan şaşırtan aşk itirafı!
  Magazin

Kendi Düşen Ağlamaz'ın Alize’si Eylül Tumbar'dan şaşırtan aşk itirafı!

Kerem Bürsin hastanelik oldu
  Gündem

Kerem Bürsin hastanelik oldu

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den bikinili pozlarını yayınladı
  Magazin

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den bikinili pozlarını yayınladı