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Ünlü isim Buse Terim'in tekne keyfi

Ünlü isim Buse Terim'in tekne keyfi. İşte detaylar...

Ünlü isim Buse Terim'in tekne keyfi

Buse Terim, mart ayında 2014 yılında nikah masasına oturduğu Volkan Bahçekapılı ile haziran atında tek celsede boşanmıştı.

Ünlü isim Buse Terim'in tekne keyfi
Sosyal medya fenomeni tatilden çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Ünlü isim Buse Terim'in tekne keyfi
Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Terim, fit haliyle dikkat çekti.

 Ünlü isim Buse Terim'in tekne keyfi

Sosyal medya fenomenine beğeni yağdı.

Ünlü isim Buse Terim'in tekne keyfi
Terim, tatil anılarını sosyal medyaa paylaşmaya devam ediyor.

 

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