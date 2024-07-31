 Ünlü isim Buse Terim'in tekne keyfi

Buse Terim, mart ayında 2014 yılında nikah masasına oturduğu Volkan Bahçekapılı ile haziran atında tek celsede boşanmıştı.



Sosyal medya fenomeni tatilden çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Terim, fit haliyle dikkat çekti.

Sosyal medya fenomenine beğeni yağdı.



Terim, tatil anılarını sosyal medyaa paylaşmaya devam ediyor.

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