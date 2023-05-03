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Ünlü isim Ayşegül Aldinç 10 yıl sonra ekranda

Ünlü şarkıcı Ayşegül Aldinç, 10 yıl sonra ekrana çıktı. Ünlü şarkıcı birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Ünlü isim Ayşegül Aldinç 10 yıl sonra ekranda

Ayşegül Aldinç, İpek Açar'ın konuğu oldu.

Ünlü isim Ayşegül Aldinç 10 yıl sonra ekranda


"Uzun zaman sonra televizyona çıktığım için ilk kez televizyona çıkmış gibi heyecanlıyım" diyen Pop Müziğin ikon ismi Ayşegül Aldinç, TRT Müzik ekranlarında yayınlanan İpek Açar'ın İpek Yolu'na konuk oldu. İpek Açar ve Ayşegül Aldinç'in muhteşem şarkıları ve düetleri, 4 Mayıs Perşembe akşamı TRT Müzik ekranlarında olacak.

 Ünlü isim Ayşegül Aldinç 10 yıl sonra ekranda

"İSTEDİĞİM HER ŞEY GERÇEKLEŞTİ"
Ayşegül Aldinç, İpek Açar'a çok yönlü kişiliğinin genlerinden geldiğini belirtip "Annem güzel resim yapardı, babam da. Edebi yanım ise babamdan, teyzemin de sesi güzeldi" dedi. Aldinç, "Küçüklüğümden beri şarkıcı, oyuncu, babam gibi köşe yazarı, annem gibi öğretmen, bunların hepsi olmak istiyordum. Öğretmenlik de yaptım. Ücretli öğretmenlik. Tarık Akan'ın kartpostallarını biriktiriyordum, sonra 3 filmde Tarık Akan'la oynadık. Küçükken istediğim her şey gerçekleşti... Çok saftık, temizdik, düşündüğümüz her şey gerçekleşiyordu" dedi... Müzikseverler Ayşegül Aldinç'i uzun zaman sonra canlı performanslarıyla izleme fırsatı bulacaklar. İpek Açar ve Ayşegül Aldinç, Alper Kömürcü orkestrasıyla birlikte muhteşem şarkıları ve düetlere imza attılar.

Ünlü isim Ayşegül Aldinç 10 yıl sonra ekranda

KİTAP GELİYOR...
Ayşegül Aldinç, çok yakında çıkacak kitabının da haberini verdi. Aldinç'in sosyal medyadaki yazıları kitap haline gelecek. Ayşegül Aldinç kitabı hakkında da "Hayat hikayem olmayacak kitap, hayat hikayeleri genelde sıkıcı olur benim de dram bir hayatım yok" dedi.

 

 

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