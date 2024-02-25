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Ünlü iş kadınının müzik tutkusu

Asıl mesleği değerli taş bilimcisi ve mücevher tasarımcısı olan Hanzade Topaloğlu, müzik tutkusuna daha fazla karşı koyamadı ve ilk single çalışmasını piyasaya çıkardı. 

Ünlü iş kadınının müzik tutkusu

Yılların eskitemediği ‘Sevemedim Karagözlüm’ şarkısına bambaşka bir yorum getiren Hanzade, güçlü sesiyle de müzik severlerden tam not aldı.  

Ünlü iş kadınının müzik tutkusu

“MÜZİK BENİM İÇİN BİR MÜCEVHER” 

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz şarkısıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Hanzade, “Müzik benim için her zaman büyük bir tutkuydu. Küçük yaşlardan beri söz ve beste yapmaya başladım. Ruhumdaki müzik tutkusunu içimde bir mücevher gibi incelikle işledim. Sonunda değerli taşlarım gibi müziğimi de açığa çıkarmaya karar verdim. Müzik dünyasında artık ben de varım” dedi. 

Ünlü iş kadınının müzik tutkusu

 ‘Sevemedim Karagözlüm’ tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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