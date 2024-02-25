Ünlü iş kadınının müzik tutkusu

Yılların eskitemediği ‘Sevemedim Karagözlüm’ şarkısına bambaşka bir yorum getiren Hanzade, güçlü sesiyle de müzik severlerden tam not aldı.

“MÜZİK BENİM İÇİN BİR MÜCEVHER”

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz şarkısıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Hanzade, “Müzik benim için her zaman büyük bir tutkuydu. Küçük yaşlardan beri söz ve beste yapmaya başladım. Ruhumdaki müzik tutkusunu içimde bir mücevher gibi incelikle işledim. Sonunda değerli taşlarım gibi müziğimi de açığa çıkarmaya karar verdim. Müzik dünyasında artık ben de varım” dedi.

‘Sevemedim Karagözlüm’ tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.