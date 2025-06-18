  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü iş insanları sezonun açılmasıyla soluğu tatilde aldı. Bazı isimlerin tatil kareleri

Ünlü iş insanları sezonun açılmasıyla soluğu tatilde aldı. Bazı isimlerin tatil kareleri

Ünlü iş insanları sezonun açılmasıyla soluğu tatilde aldı. Bazı isimlerin tatil kareleri

 

Ali Şafak Öztürk dünyaca ünlü aktör Jason Statham ve model eşi Rosie Huntington-Whiteley’i Antalya’da ki otelinde ağırladı.

Ünlü iş insanları sezonun açılmasıyla soluğu tatilde aldı. Bazı isimlerin tatil kareleri
Hakan Sabancı, oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile Paris’te her sene düzenlenen efsanevi Roland Garros Tenis Turnuvası’nı vip bölümünde izlediler.

Ünlü iş insanları sezonun açılmasıyla soluğu tatilde aldı. Bazı isimlerin tatil kareleri
Öncü Sönmez,arkadaşlarına sürpriz yaparak özel jet ile Monaco’ya götürdü. İki gün boyunca sürat motorlarından pahalı restoranlara kadar Monaco’da tatil yapan Sönmez ve dostları daha sonra Marbella’ya geçti.

Ünlü iş insanları sezonun açılmasıyla soluğu tatilde aldı. Bazı isimlerin tatil kareleri
Serdar Bilgili, Göcek’te yeni sevgilisi Ece Dağıstanlı ile birlikte 40 metrelik mega yatı ile arkadaşlarını teknesinde ağırladı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni gerçekleşti
  Magazin

Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni gerçekleşti

Nursel Köse'nin bikini iddiası!
  Magazin

Nursel Köse'nin bikini iddiası!

Ajda Pekkan’dan duygu dolu ziyaret!
  Magazin

Ajda Pekkan’dan duygu dolu ziyaret!

Ayça Çağla Altunkaya'nın AVM tarzı!
  Magazin

Ayça Çağla Altunkaya'nın AVM tarzı!

Seren Akıska’dan yeni cover
  Magazin

Seren Akıska’dan yeni cover

Selen Görgüzel kadınlar için söyledi
  Magazin

Selen Görgüzel kadınlar için söyledi