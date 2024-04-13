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Ünlü iş insanından sürpriz nişan

Ünlü iş insanından sürpriz nişan. İşte detaylar...

Ünlü iş insanından sürpriz nişan

Ünlü iş insanı ve Yazar Muhammed Gömük ile iç mimari tasarımcısı Cansu Çiftçi

 Ünlü iş insanından sürpriz nişan

iki yıllık birlikteliklerinin ardından saatlerinde aile arasında nişanlandı.

 

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