 Ünlü iş insanından sürpriz nişan

Ünlü iş insanı ve Yazar Muhammed Gömük ile iç mimari tasarımcısı Cansu Çiftçi

iki yıllık birlikteliklerinin ardından saatlerinde aile arasında nişanlandı.

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