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Ünlü iş insanı Burcu Erçil yeni yılda aşkını duyurdu

Ünlü iş insanı Burcu Erçil yeni yılda aşkını duyurdu. İşte detaylar...

Ünlü iş insanı Burcu Erçil yeni yılda aşkını duyurdu

Cemiyet dünyasının önde gelen isimlerimden Burcu Erçil, yeni yılda aşkını Instagram'da duyurdu.

 Ünlü iş insanı Burcu Erçil yeni yılda aşkını duyurdu

İş insanı, Mehmet Yayla ile karelerini yayınladı.

 Ünlü iş insanı Burcu Erçil yeni yılda aşkını duyurdu

Erciyes'teki Mehmet Yayla'nın sahini olduğu Magna Hotel'de yeni yılı karşılayan çift, aşkını da ilan etmiş oldu.

 Ünlü iş insanı Burcu Erçil yeni yılda aşkını duyurdu


Erçil'in fotoğraflarına beğeni yağdı.

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