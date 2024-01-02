Cemiyet dünyasının önde gelen isimlerimden Burcu Erçil, yeni yılda aşkını Instagram'da duyurdu.

İş insanı, Mehmet Yayla ile karelerini yayınladı.

Erciyes'teki Mehmet Yayla'nın sahini olduğu Magna Hotel'de yeni yılı karşılayan çift, aşkını da ilan etmiş oldu.



Erçil'in fotoğraflarına beğeni yağdı.

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