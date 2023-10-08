  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü DJ Mahmut Orhan Aksa Tufanı operasyonu sırasında İsrail'de yakalandı. Yaşadıklarını anlattı

Ünlü DJ Mahmut Orhan Aksa Tufanı operasyonu sırasında İsrail'de yakalandı. Yaşadıklarını anlattı...

Ünlü DJ Mahmut Orhan Aksa Tufanı operasyonu sırasında İsrail'de yakalandı. Yaşadıklarını anlattı

Ünlü Türk DJ Mahmut Orhan, İsrail'e başlatılan 'Aksa Tufanı' operasyonu sırasında İsrail'de olduğu ortaya çıktı.

 Ünlü DJ Mahmut Orhan Aksa Tufanı operasyonu sırasında İsrail'de yakalandı. Yaşadıklarını anlattı

Konser için İsrail'e giden DJ Mahmut Orhan, "Merak edenler için yazıyorum, biz iyiyiz ve Türkiye’ye dönüyoruz. Fakat, sabahın erken erken saatlerinden beri ayaktayım. Yaşadıklarım çok üzücü ve korkutucuydu. Barışın ve huzurun kötü bir şey olduğunu söyleyemediğimiz gibi savaşın ve şiddetin de iyi bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan, insanı insan olduğu için severek,

Ünlü DJ Mahmut Orhan Aksa Tufanı operasyonu sırasında İsrail'de yakalandı. Yaşadıklarını anlattı

bizden sonra geleceklere kardeş gibi yaşamayı öğretebildiğimiz dünyadan ayrılmak istiyorum. Umarım o Dünya’da hep birlikte oluruz."

Ünlü DJ Mahmut Orhan Aksa Tufanı operasyonu sırasında İsrail'de yakalandı. Yaşadıklarını anlattı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Melek Mosso nikahtan hemen sonra konser verecek! Sahne alma sebebi ise alkışlattı
  Magazin

Melek Mosso nikahtan hemen sonra konser verecek! Sahne alma sebebi ise alkışlattı

Ünlü çift Alina Boz ile Umut Evirgen aşka geldi
  Magazin

Ünlü çift Alina Boz ile Umut Evirgen aşka geldi

Selçuk Yöntem hayalini gerçekleştirdi  
  Magazin

Selçuk Yöntem hayalini gerçekleştirdi  

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney Türkiye'yi terk edeceğini açıkladı
  Magazin

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney Türkiye'yi terk edeceğini açıkladı

'Pembe Pırlantalar' izleyiciden tam not aldı
  Kültür - Sanat

'Pembe Pırlantalar' izleyiciden tam not aldı

Ailesi tarafından 'evliliği için veto' yiyen Mehmet Ali Erbil'den sürpriz hamle!
  Magazin

Ailesi tarafından 'evliliği için veto' yiyen Mehmet Ali Erbil'den sürpriz hamle!