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Ünlü çift Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin'in bebeği göründü

Ünlü çift Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin'in bebeği göründü. İşte detaylar...

Ünlü çift Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin'in bebeği göründü

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Ünlü çift Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin'in bebeği göründü
Hamile olan oyuncunun, karnının çıktığı görüldü. Eşinin her zaman yanında olan Elçin, mağazaları Bayat'la el ele gezdi.

 Ünlü çift Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin'in bebeği göründü

Erkek bebek bekleyen ikili, mağazaları gezdikten sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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