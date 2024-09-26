 Ünlü çift Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin'in bebeği göründü

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Hamile olan oyuncunun, karnının çıktığı görüldü. Eşinin her zaman yanında olan Elçin, mağazaları Bayat'la el ele gezdi.

Erkek bebek bekleyen ikili, mağazaları gezdikten sonra Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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