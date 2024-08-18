 Ünlü çift Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel üçüncü kez çocuklarını kucağına alacak

Oyuncu Zeynep Sever Demirel ve teknik direktör Volkan Demirel, üçüncü kez çocuk heyecanı yaşayacak.



Yade Demirel ve Yeda Demirel adında iki kızı olan çift, üçüncü çocuğunu kucağına alacak.

Zeynep Sever Demirel, karnının çıktığı kareyi paylaşarak, hamile olduğunu duyurdu.



Oyuncu, "Fırında bir şeyler pişiyor" diye paylaştı.

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