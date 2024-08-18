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Ünlü çift Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel üçüncü kez çocuklarını kucağına alacak

Ünlü çift Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel üçüncü kez çocuklarını kucağına alacak. İşte detaylar...

Ünlü çift Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel üçüncü kez çocuklarını kucağına alacak

Oyuncu Zeynep Sever Demirel ve teknik direktör Volkan Demirel, üçüncü kez çocuk heyecanı yaşayacak.

Ünlü çift Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel üçüncü kez çocuklarını kucağına alacak
Yade Demirel ve Yeda Demirel adında iki kızı olan çift, üçüncü çocuğunu kucağına alacak.

 Ünlü çift Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel üçüncü kez çocuklarını kucağına alacak

Zeynep Sever Demirel, karnının çıktığı kareyi paylaşarak, hamile olduğunu duyurdu.

Ünlü çift Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel üçüncü kez çocuklarını kucağına alacak
Oyuncu, "Fırında bir şeyler pişiyor" diye paylaştı.

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