Ünlü çift Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız aşka geldi

Zeynep Bastık, Bir Uzak Doğu restoranının sahibi olan Ali Can Ayyıldız ile aşkı devam ediyor.



Çift, aşka geldiği anları Instagram'dan paylaştı.

İkili, öpüştüğü anı Instagram'dan yayınladı.

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