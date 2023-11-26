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Ünlü çift Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız aşka geldi

Ünlü çift Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız aşka geldi. İşte detaylar...

Ünlü çift Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız aşka geldi

Zeynep Bastık, Bir Uzak Doğu restoranının sahibi olan Ali Can Ayyıldız ile aşkı devam ediyor.

Ünlü çift Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız aşka geldi
Çift, aşka geldiği anları Instagram'dan paylaştı.

Ünlü çift Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız aşka geldi

İkili, öpüştüğü anı Instagram'dan yayınladı.

Ünlü çift Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız aşka geldi

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