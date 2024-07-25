Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'ın havuzda kahvaltı keyfi

Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz, tatile devam ediyor.



Çift, havuzda yemek yedi.



İkili, o anları Instagram'dan paylaştı.

Erbil ayrıca annesi Nergis Kumbasar'ın yıllar

önce giydiği mayosunu giydiğini söyledi.



Erbil fit haliyle dikkat çekti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.