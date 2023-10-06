Ünlü çift Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz aşka geldi

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, aşka geldi.



Sunucu, sevgilisi Yiğit Poyraz ile aşka geldi.

Yasmin Erbil, Survivor All Star'a katılacak Poyraz ile karelerini Instagram'dan paylaştı.

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