  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü çift Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikiz bebeklerinin olacağını duyurdu

Ünlü çift Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikiz bebeklerinin olacağını duyurdu. İşte detaylar...

Ünlü çift Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikiz bebeklerinin olacağını duyurdu

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin olacağını açıkladı.

Ünlü çift Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikiz bebeklerinin olacağını duyurdu
Çift, bebeklerinin ultrason karelerini yayınladı.

Ünlü çift Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikiz bebeklerinin olacağını duyurdu
İkili, "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann... Sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyor" diye yazdı.

Ünlü çift Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikiz bebeklerinin olacağını duyurdu
Çifte, yüzlerce yorum geldi.

 Ünlü çift Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikiz bebeklerinin olacağını duyurdu

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü şarkıcı Hera Aslan'ın kombini takipçilerinden beğeni topladı
  Magazin

Ünlü şarkıcı Hera Aslan'ın kombini takipçilerinden beğeni topladı

Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı'nın zodyak kazasının detayları ortaya çıktı!
  Gündem

Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı'nın zodyak kazasının detayları ortaya çıktı!

Miss Supranational yarışmasında ilk 24’e giremeyen Selin Gurdikyan'dan şaşırtan açıklama!  
  Magazin

Miss Supranational yarışmasında ilk 24’e giremeyen Selin Gurdikyan'dan şaşırtan açıklama!  

Disney Plus'ın yayınlamadığı için gündemden düşmeyen Atatürk dizisinin fragmanı yayınlandı
  Gündem

Disney Plus'ın yayınlamadığı için gündemden düşmeyen Atatürk dizisinin fragmanı yayınlandı

Ünlü isim Özlem Savaş'tan flaş açıklama! Sonum Ajda Pekkan gibi olacak
  Magazin

Ünlü isim Özlem Savaş'tan flaş açıklama! Sonum Ajda Pekkan gibi olacak

“Drakula: Son Yolculuk” 25 Ağustos’ta sinemalarda
  Kültür - Sanat

“Drakula: Son Yolculuk” 25 Ağustos’ta sinemalarda