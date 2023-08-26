Ünlü çift Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikiz bebeklerinin olacağını duyurdu Ünlü çift Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses ikiz bebeklerinin olacağını duyurdu. İşte detaylar...

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İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin olacağını açıkladı.

Çift, bebeklerinin ultrason karelerini yayınladı.

İkili, "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann... Sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyor" diye yazdı.

Çifte, yüzlerce yorum geldi.

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