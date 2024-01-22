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Ünlü çift Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses çocuklarını kucağına aldı

Ünlü çift Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses çocuklarını kucağına aldı. İşte detaylar...

Ünlü çift Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses çocuklarını kucağına aldı

Ünlü çift Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, ikizlerini kucağına aldı. Çiftin erkek bebekleri oldu.

Ünlü çift Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses çocuklarını kucağına aldı
Şefkatli'nin bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

 

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