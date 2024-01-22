Ünlü çift Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses çocuklarını kucağına aldı

Ünlü çift Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, ikizlerini kucağına aldı. Çiftin erkek bebekleri oldu.



Şefkatli'nin bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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