Ünlü çift Yasemin Allen ile Erdal Kaya barıştı

Yasemin Allen, geçtiğimiz aylarda ayrıldığı FBI çalışanı olan Erdal Kaya ile barıştı.



Kısa bir süre sonra ayrılık kararı alan çift, el ele fotoğrafla barıştığını duyurdu.



Allen, Amerika'ya giderek el ele karesini yayınladı.

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