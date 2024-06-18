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Ünlü çift Umut Oğuz ile Sevilay Oğuz boşanıyor

Ünlü çift Umut Oğuz ile Sevilay Oğuz boşanıyor. İşte detaylar...

Ünlü çift Umut Oğuz ile Sevilay Oğuz boşanıyor

2008'de 'Adanalı' dizisinde hayat verdiği 'Fiko' karakteriyle tanınan Umut Oğuz, 2018 yılında Sevilay Oğuz ile boşanıyor.

Ünlü çift Umut Oğuz ile Sevilay Oğuz boşanıyor

Çift, 2019'da da oğulları Dora'yı kucaklarına almıştı.

Ünlü çift Umut Oğuz ile Sevilay Oğuz boşanıyor
Sevilay Oğuz, boşandıklarını açıkladı.

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