Ünlü çift Umut Oğuz ile Sevilay Oğuz boşanıyor

2008'de 'Adanalı' dizisinde hayat verdiği 'Fiko' karakteriyle tanınan Umut Oğuz, 2018 yılında Sevilay Oğuz ile boşanıyor.

Çift, 2019'da da oğulları Dora'yı kucaklarına almıştı.



Sevilay Oğuz, boşandıklarını açıkladı.

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