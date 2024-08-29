 Ünlü çift Ulaş Tuna Astepe ve Cansu Baydar Nişantaşı'nda görüntülendi!

Ulaş Tuna Astepe ve Cansu Baydar, Nişantaşı City's'deydi.



Motosikletiyle AVM'ye gelen ikili,

kasklarıyla görüntülendi.



Çift, AVM'ye Cansu Baydar'ın yazıp yönettiği 6 Eylül'de dünya prömiyerini 81. Venedik Film Festivali'nde yapacağı



'Neredeyse Kesinlikle Yanlış' filmi için AVM'ye gitti.



Baydar, gecede giyeceği kıyafeti almak için mağazaya gitti.

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