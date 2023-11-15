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Ünlü çift Tuan Tunalı ve Angela Caccamo düğün yaptı

Ünlü çift Tuan Tunalı ve Angela Caccamo düğün yaptı... İşte detaylar...

Ünlü çift Tuan Tunalı ve Angela Caccamo düğün yaptı

Tuan Tunalı, İtalyan sevgilisi model Angela Caccamo ile geçtiğimiz mart ayında Toskana'da hayatını birleştirmişti.

Ünlü çift Tuan Tunalı ve Angela Caccamo düğün yaptı
Çift, aylar sonra Türkiye'de düğün yaptı.

  Ünlü çift Tuan Tunalı ve Angela Caccamo düğün yaptı

İkili, ailesi ve arkadaşları için Aydın'da bir kez daha gelinlik ve damatlık giydi.

Ünlü çift Tuan Tunalı ve Angela Caccamo düğün yaptı
Çift, karelerini Instagram'dan paylaştı.

Ünlü çift Tuan Tunalı ve Angela Caccamo düğün yaptı

İkiliye beğeni yağdı.

 

 

 

 

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