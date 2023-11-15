  Ünlü çift Tuan Tunalı ve Angela Caccamo düğün yaptı

Tuan Tunalı, İtalyan sevgilisi model Angela Caccamo ile geçtiğimiz mart ayında Toskana'da hayatını birleştirmişti.



Çift, aylar sonra Türkiye'de düğün yaptı.

İkili, ailesi ve arkadaşları için Aydın'da bir kez daha gelinlik ve damatlık giydi.



Çift, karelerini Instagram'dan paylaştı.

İkiliye beğeni yağdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.