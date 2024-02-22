Ünlü çift Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, uzun yıllardır birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'a Sevgililer Günü'nde evlenme teklifi yaptı. Çift, bu akşam nişanlandı.



İkilinin ailesi ve arkadaşları o anları sosyal medya hesaplarından yayınladı.



Çift yaz aylarında evlenecekv

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