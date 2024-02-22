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Ünlü çift Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı

Ünlü çift Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı. İşte detaylar...

Ünlü çift Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, uzun yıllardır birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'a Sevgililer Günü'nde evlenme teklifi yaptı. Çift, bu akşam nişanlandı.

Ünlü çift Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı
İkilinin ailesi ve arkadaşları o anları sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Ünlü çift Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk nişanlandı
Çift yaz aylarında evlenecekv

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