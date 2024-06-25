 Ünlü çift Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu aşka geldi

Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu,

Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Uyumlu tarzlarıyla dikkat çeken çift, yürüyen merdivenlerde aşka geldi.

Şarkıcı, bir ara eşini öperken objektiflere yansıdı.

İkili, mağazaları dolaştıktan sonra AVM'den ayrıldı.

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