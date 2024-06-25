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Ünlü çift Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu aşka geldi

Ünlü çift Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu aşka geldi. İşte detaylar...

Ünlü çift Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu aşka geldi

Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu,

 Ünlü çift Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu aşka geldi

Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Ünlü çift Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu aşka geldi


Uyumlu tarzlarıyla dikkat çeken çift, yürüyen merdivenlerde aşka geldi.

 Ünlü çift Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu aşka geldi

Şarkıcı, bir ara eşini öperken objektiflere yansıdı.

 Ünlü çift Tayfun Duygulu ve eşi Bella Duygulu aşka geldi

İkili, mağazaları dolaştıktan sonra AVM'den ayrıldı.

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