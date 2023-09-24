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Ünlü çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci bebeklerini bekliyor

Ünlü çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci bebeklerini bekliyor

Ünlü çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci bebeklerini bekliyor

Oyuncu Taner Ölmez, kendisi gibi oyuncu olan Ece Çeşmioğlu ile iki sene önce haziran ayında nikah masasına oturmuştu.

Ünlü çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ikinci bebeklerini bekliyor

Geçtiğimiz yıl kızları Zeynep’i kucağına alan Ece Çeşmioğlu ikinci kez hamile... (Muhabironline)

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